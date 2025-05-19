Выборы в Румынии прошли в условиях прямого вмешательства других стран. В этом уверен глава Партии социалистов Молдавии, бывший президент Игорь Додон.

В Румынии победил независимый кандидат Никушор Дан. Он получил 53,60% голосов. Его соперник Джордже Симион — 46,40% голосов.

В беседе с ТАСС Додон подчеркнул, что для «глобалистов и соросистов» все методы давления, манипулирования и пропаганды дозволены. Прозападный кандидат Никушор Дан победил потому, что эти люди отстранили от выборов его главного оппонента Кэлина Джорджеску.

Ранее сообщалось, что граждане Польши в возрасте от 18 до 29 лет на выборах больше всего поддержали антиукраинского кандидата Славомира Менцена.