Жители Румынии разрезали свои паспорта и попросили политубежище в России

Граждане Румынии начали разрезать паспорта, призывать к революции и просить политубежище в России и других странах, протестуя против результатов выборов президента.

Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Мы и вся семья решили подать заявку на гражданство там, где мы есть, и мы откажемся от румынского. Душа болит за Румынию», — приводит издание слова жителей Румынии.

Выборы президента Румынии выиграл мэр Бухареста

Мэр Бухареста, представитель либеральных сил Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии. Выборы состоялись еще в прошлом году, однако после победы правопопулистского кандидата Кэлина Джеорджеску Конституционный суд отменил итоги голосования.