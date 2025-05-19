Украина стараниями Владимира Зеленского превращена в концлагерь, где в рамках мобилизации бьют, калечат и убивают людей. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет РИА Новости.

По его мнению, верховный комиссар Украины Зеленский «сорвал мобилизацию».

«Именно он превратил страну в концлагерь. Где в марте 2022 года люди платили деньги, чтобы попасть в армию, а в мае 2025-го ТЦК убивают людей, которые просто идут по улице. Когда людей бьют, калечат, ловят — это не о государстве, это о концлагере», - уверен парламентарий.

Ранее парламент Украины продлил всеобщую мобилизацию и военное положение в стране до 6 августа. 357 парламентариев выступили за, против был только один - Алексей Гончаренко*.

На этом фоне в соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники ТЦК (военкоматов), применяют силу в попытках мобилизовать украинцев. В частности, на одном из видео, снятом на сладах под Киевом, военком достал пистолет и начал стрелять в убегающего грузчика.

При этом украинские военкомы делают облавы и на концертах популярных групп. Так, 12 октября 2024 года стало известно, что около пятидесяти сотрудников территориальных центров комплектования устроили охоту на мужчин перед концертом группы «Океан Эльза» в Киеве и во время него.

*включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.