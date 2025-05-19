На Украине запланировали эвакуировать более 200 населенных пунктов Сумской области

Власти Украины планируют экстренно эвакуировать жителей более чем 200 населенных пунктов Сумской области. Об этом заявил начальник местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает KP.RU.

По его словам, эвакуация планируется из 202 населенных пунктов региона, откуда уже выехало более 60 процентов местных жителей. Так за последние сутки из Белопольского и Ворожбянского района выехало 65 человек, в их населенных пунктах остается чуть более 3835 жителей.

Ранее украинские власти призвали эвакуироваться жителей двух населенных пунктов под Сумами. 4 мая стало известно о завершении штурма российскими войсками Беловод в Сумской области. Таким образом армия РФ расширила буферную зону в приграничье.