Опубликованы фотографии смертельного торнадо в США

Александр Котлеткин
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Местные жители разбирают обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки
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Местные жители разбирают обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки 
© EPA/TACC
Руины жилого дома после мощного торнадо в штате Кентукки
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Руины жилого дома после мощного торнадо в штате Кентукки 
© EPA/TACC
Разбитые автомобили после торнадо в штате Кентукки
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Разбитые автомобили после торнадо в штате Кентукки 
© EPA/TACC
Местные жители разбирают обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки
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Местные жители разбирают обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки 
© EPA/TACC

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Последствия мощного торнадо в штате Кентукки
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Последствия мощного торнадо в штате Кентукки 
© EPA/TACC
Обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки
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Обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки 
© EPA/TACC
Местные жители разбирают обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки
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Местные жители разбирают обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки 
© EPA/TACC
Последствия мощного торнадо в штате Кентукки
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Последствия мощного торнадо в штате Кентукки 
© EPA/TACC
Упавшая статуя Мартина Лютера Кинга после мощного урагана в штате Миссури
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Упавшая статуя Мартина Лютера Кинга после мощного урагана в штате Миссури 
© EPA/TACC

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Последствия мощного торнадо в штате Кентукки
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Последствия мощного торнадо в штате Кентукки 
© EPA/TACC
Разрушенный дом после мощного урагана в штате Миссури
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Разрушенный дом после мощного урагана в штате Миссури 
© EPA/TACC
Местные жители разбирают обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки
12/14
Местные жители разбирают обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки 
© EPA/TACC
Местные жители разбирают обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки
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Местные жители разбирают обломки жилых домой после торнадо в штате Кентукки 
© EPA/TACC
Последствия мощного урагана в штате Миссури
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Последствия мощного урагана в штате Миссури 
© EPA/TACC

В американских штатах Миссури и Кентукки продолжаются поиски выживших после сильнейшего шторма и торнадо. По предварительным данным, в результате удара стихии погиб 21 человек. Местные власти ожидают увеличение числа жертв. Об этом сообщает РБК.

Власти города Сент-Луис заявили, что из-за шторма повреждены около 5 тысяч зданий, описав разрушения как «огромные».

Помимо этого в Кентукки без электричества остались более 99 тыс. потребителей, а в Миссури — еще 84 тыс. человек.

Последствия торнадо на востоке США — в галерее «Рамблера».

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