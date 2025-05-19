Опубликованы фотографии смертельного торнадо в США

В американских штатах Миссури и Кентукки продолжаются поиски выживших после сильнейшего шторма и торнадо. По предварительным данным, в результате удара стихии погиб 21 человек. Местные власти ожидают увеличение числа жертв. Об этом сообщает РБК.

Власти города Сент-Луис заявили, что из-за шторма повреждены около 5 тысяч зданий, описав разрушения как «огромные».

Помимо этого в Кентукки без электричества остались более 99 тыс. потребителей, а в Миссури — еще 84 тыс. человек.

Последствия торнадо на востоке США — в галерее «Рамблера».