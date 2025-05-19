На Украине возмутились "островом русского языка" на авторынке в Киеве

Власти Украины возмутились наличием русскоязычных вывесок и табличек на одном из киевских автомобильных рынков, назвав это явление "островом русского языка". Об этом сообщили в аппарате украинского уполномоченного по защите государственного языка.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, представитель аппарата Игорь Спиридонов и сотрудники полиции провели выездную проверку на одном из мест продажи автомобилей в Киеве.

"То, что увидели, - вызов государству, потому что это остров русского языка. Сплошное засилье русскоязычных вывесок, табличек, маркетинговых носителей. Тотальное несоблюдение языкового закона", - заявил в связи с этим Спиридонов, слова которого приводятся в сообщении.

В аппарате добавили, что в случае "дальнейшего игнорирования требований законодательства и неустранения в кратчайшие сроки нарушений" арендаторам и субъектам хозяйствования грозят штрафы в размере от 3 400 до 8 500 гривен (от $81,9 до $204,8).

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запретили изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов.