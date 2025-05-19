Послы ЕС одобрили план милитаризации Европы

Послы Европейского союза (ЕС) одобрили план, предложенный главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, о создании фонда милитаризации объединения объемом 150 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters.

«Европейские послы достигли принципиального согласия об одобрении плана ЕК и создании фонда укрепления безопасности Евросоюза на 150 миллиардов евро», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что далее инициативу должны утвердить главы МИД стран — участниц ЕС, что может произойти на их следующей встрече, которая запланирована на вторник, 20 мая.

4 марта фон дер Ляйен заявила о планах привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран Евросоюза для инвестиций в оборону, которые в том числе будут направлены на усиление поддержки Украины. Также она предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро.