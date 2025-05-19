Ереван и Баку захотели вывести российские войска из Армении

Ереван и Баку могли скоординировать вопрос вывода из Гюмри российской военной базы. Об этом сообщил депутат армянского парламента Тигран Абрамян в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что больше нет необходимости в военном присутствии иностранных сил в регионе, которые занимаются продвижением своих интересов. Депутат добавил, что таким образом Азербайджан выдвигает еще одно предварительное условие, которое касается отказа от военного присутствия другой страны на территории Армении.

Он заключил, что Азербайджан и Турция постепенно переформатируют свои региональные роли, при этом Армении отводится исключительно статус придатка.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева выпить кофе в Албании. В ответ представителю Еревана Алиев говорит: «Сейчас я тогда подойду, мне надо пообсуждать».