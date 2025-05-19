Молдавию лишили выхода к морю, отобрав историко-географический регион, который необходимо вернуть — Буджак. Об этом высказалась сторонница молдавского оппозиционера Илана Шора Виктория Фуртуне в своем Telegram-канале.

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«Мы искалечены границами, проведенными под линейку. Нас лишили выхода к морю через Буджак (...) Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда», — заявила она.

Буджак на сегодняшний день является частью Одесской области Украины. По словам политика, Молдавия имеет право потребовать возвращения региона, так как его потеря не закреплена никаким договором. Фуртуне убеждена, что стране необходимо вернуть все, что у нее было украдено: «имя, историю, язык, выход к морю».

Ранее президент Молдавии Майя Санду высказалась о единении с Румынией. Такое заявление она сделала в публикации с поздравлением мэра Бухареста Никушора Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии.