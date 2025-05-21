Папа Римский заявил о готовности принять переговоры России и Украины

Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять переговоры России и Украины в Ватикане. Об этом Италии.

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Премьер-министр иностранных дел Джорджа Мелони провела телефонный разговор с понтификом, в ходе которого они обсудили необходимые шаги для «построения справедливого и прочного мира на Украине». Она поблагодарила Льва XIV за «открытость и непоколебимую приверженность миру», сказано в сообщении.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Ватикан во главе с Папой Римским готов принять переговоры Москвы и Киева.