Финляндия закупит боеприпасы Киеву на доходы от конфискованных активов РФ

Министерство обороны Финляндии сообщило, что использует доходы от замороженных российских активов для закупки боеприпасов для Украины.

"Финляндия была избрана в качестве одной из стран для реализации мер ЕС по предоставлению Украине материалов для обороны с использованием доходов от замороженных активов России", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Хельсинки заключил с Еврокомиссией соглашение о приобретении крупнокалиберных боеприпасов для Киева на сумму €90 млн. Уточняется, что боеприпасы будут закуплены у финских поставщиков.