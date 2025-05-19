Раскрыта позиция Трампа по «сокрушительным санкциям» против России

Президент США Дональд Трамп может поддержать законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Американские чиновники в частном порядке сообщили европейским коллегам, что Трамп рассматривает возможность одобрения [подготовленного Грэмом] законопроекта о санкциях, (...) если Россия не пойдет на уступки [по Украине]», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в ходе предстоящего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп может проинформировать его о том, что не сможет помешать одобрению этой инициативы при отсутствии прогресса в мирных переговорах.

В правительстве США высказались о введении новых антироссийских санкций

Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным, который состоится 19 мая в 10:00 мск. Президент США уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.