Генсек ОДКБ отметил подвижки по "иранскому кейсу"

Эксперты отмечают подвижки по так называемому иранскому кейсу в свете проведения непрямых переговоров Вашингтона и Тегерана в Омане. Об этом заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ в Бишкеке.

"Есть подвижки, по мнению экспертов, по "иранскому кейсу". Это проведение непрямых переговоров США и Ирана в Омане", - отметил он.

Заседание Совета ПА ОДКБ проходит в Бишкеке - столице председательствующей в организации в 2025 году Киргизии. Совет проводит председатель Госдумы Вячеслав Володин, который также возглавляет ПА ОДКБ.