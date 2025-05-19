В правительстве США высказались о введении новых антироссийских санкций

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал возможное введение новых санкций против России. По его словам, ясность появится тогда, когда стороны сядут за стол переговоров, передает Телеграм-канал «Пул №3».

17 мая сообщалось, что конгресс США начинает снова рассматривать введение жестких рестрикций в отношении России после переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Сенаторы от обеих партий выступили за ускорение принятия внесенного в апреле законопроекта, который предполагает расширенные экономические санкции против России и ее партнеров.

«Ну, я думаю, мы увидим, что произойдет, когда обе стороны сядут за стол переговоров. Президент Трамп дал понять, что если президент Путин не будет вести переговоры в духе доброй воли, то Соединенные Штаты без колебаний усилят санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами», — заявил Бессент, комментируя возможное введение ограничений в отношении российской стороны.

Он также назвал санкции, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, неэффективными. Бессент отметил, что она «держала их на низком уровне, так как боялась поднять внутренние цены на нефть».

На Западе дали совет Трампу перед разговором с Путиным

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей, и пригрозил России «разрушительными» санкциями в случае отсутствия сделки по Украине.