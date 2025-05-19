Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал возможное введение новых санкций против России. По его словам, ясность появится тогда, когда стороны сядут за стол переговоров, передает NBC.

17 мая сообщалось, что конгресс США начинает снова рассматривать введение жестких рестрикций в отношении России после переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Сенаторы от обеих партий выступили за ускорение принятия внесенного в апреле законопроекта, который предполагает расширенные экономические санкции против России и ее партнеров.

«Ну, я думаю, мы увидим, что произойдет, когда обе стороны сядут за стол переговоров. Президент Трамп дал понять, что если президент Путин не будет вести переговоры в духе доброй воли, то Соединенные Штаты без колебаний усилят санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами», — заявил Бессент, комментируя возможное введение ограничений в отношении российской стороны.

Он также назвал санкции, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, неэффективными. Бессент отметил, что она «держала их на низком уровне, так как боялась поднять внутренние цены на нефть».

На Западе дали совет Трампу перед разговором с Путиным

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей, и пригрозил России «разрушительными» санкциями в случае отсутствия сделки по Украине.