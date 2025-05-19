Обозреватель Ян Прауд в своей статье для издания Strategic Culture сообщил, что президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампа не следует угрожать президенту России Владимиру Путину санкциями во время телефонного разговора, который может состояться сегодня.

«Такие действия со стороны Трампа были бы серьезной ошибкой», - отметил Прауд, добавив, что представители США ранее сделали несколько сигналов о готовности ввести новые ограничительные меры, в том случае, если конфликт не закончится в ближайшее время.

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По его словам, Трампу не следует повторять ошибку своего предшественника Джо Байдена и пытаться давить на РФ подобным образом.