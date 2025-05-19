Китайских чиновников обязали отказаться от роскоши и дорогой еды

В Китае ужесточили требования к чиновникам, запретив изысканные блюда, сигареты и алкоголь во время рабочих обедов, а также ограничили развлечения в командировках. Постановление о строгой экономии и борьбе с расточительством было опубликовано на официальном сайте Госсовета.

В документе из 63 статей, в том числе трех дополнительных, оговариваются правила поведения чиновников как в командировках, в том числе и зарубежных, так и на рабочем месте. В частности устанавливается запрет на «дорогие развлечения и подарки, ценные бумаги, платежные ваучеры» сверх установленного лимита, а также участие в азартных играх за рубежом.

«Во время рабочих обедов не должны подаваться изысканные блюда, не должны предоставляться сигареты, не должен подаваться алкоголь», - говорится в одном из пунктов постановления.

При этом «запрещено использовать чартерные рейсы гражданской авиации, а также частных, корпоративных и иностранных авиакомпаний в нарушение правил, предоставлять жилье и транспорт сверх нормы, увеличивать количество стран или регионов посещения, изменять маршрут или число дней командировки без разрешения».

А статья 60-ая особо оговаривает, что «любая экономическая выгода, полученная с нарушением положений настоящих правил, должна быть конфискована, взыскана или возвращена в соответствии с дисциплиной и законом».

Ранее в Китае приговорили к смертной казни чиновника Лю Ханьдуна, который присвоил 245 млн юаней (34 млн долларов или более 3 млрд рублей). Суд заявил, что действия экс-чиновника причинили значительный ущерб интересам государства и китайского народа. Его признали виновным во взяточничестве, а незаконно полученные активы конфисковали в пользу государства.