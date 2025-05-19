Медведчук назвал условие достижения прочного мира на Украине

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что прекращение огня без устранения причин конфликта лишь даст передышку ВСУ, а устойчивый мир возможен только при выполнении задач, поставленных Россией.

Об этом Медведчук написал в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«В реальности все понимают, что в условиях наступления российских войск прекращение огня без устранения причин конфликта является только передышкой для ВСУ, которые «получат время укрепить оборону, что приведёт к большим потерям для России», — говорится в материале.

По его словам, цели СВО связаны с обеспечением национальной безопасности России и ликвидацией корней конфликта, от которых страдает и украинский народ.

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Медведчук также заявил, что Москва сохраняет неизменную позицию с начала конфликта, и выразил надежду, что при понимании этого со стороны Дональда Трампа возможны эффективные переговоры, включая его потенциальный разговор с Владимиром Путиным 19 мая.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что каждая встреча Владимира Зеленского с западными лидерами стоит украинцам жизни.