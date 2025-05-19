Медведчук: прочный мир возможен только при достижении Россией целей СВО

RT на русском

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что прекращение огня без устранения причин конфликта лишь даст передышку ВСУ, а устойчивый мир возможен только при выполнении задач, поставленных Россией.

Медведчук назвал условие достижения прочного мира на Украине
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Об этом Медведчук написал в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«В реальности все понимают, что в условиях наступления российских войск прекращение огня без устранения причин конфликта является только передышкой для ВСУ, которые «получат время укрепить оборону, что приведёт к большим потерям для России», — говорится в материале.

По его словам, цели СВО связаны с обеспечением национальной безопасности России и ликвидацией корней конфликта, от которых страдает и украинский народ.

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Медведчук также заявил, что Москва сохраняет неизменную позицию с начала конфликта, и выразил надежду, что при понимании этого со стороны Дональда Трампа возможны эффективные переговоры, включая его потенциальный разговор с Владимиром Путиным 19 мая.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что каждая встреча Владимира Зеленского с западными лидерами стоит украинцам жизни.

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