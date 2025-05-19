Власти Нагасаки намерены пригласить Россию на траурную церемонию в годовщину атомной бомбардировки, сообщили РИА Новости в администрации города.

«Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии», — говорится в комментарии.

Там также добавили, что направят информационные письма с приглашением посетить Нагасаки странам и регионам, в которых расположены представительства ООН.

По словам представителя администрации, приглашения обычно рассылаются в конце мая — начале июня.

Траурная церемония памяти жертв атомных бомбардировов каждый год проходят в Хиросиме 6 августа и в Нагасаки 9 августа.

Ранее в российском посольством в Японии сообщили, что не получали уведомлений о проведении траурных церемоний в Хиросиме и Нагасаки.