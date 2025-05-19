На Украине наблюдается острая нехватка кадров в ВСУ, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, добавив, что принудительная мобилизация не решает проблему.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

«Можно, конечно, (спрятать — RT) голову в песок и делать вид дальше, что всё хорошо, что нужно всех загонять в армию и типа это как-то решит проблему, но мы понимаем, что это расчёт на каких-то дебилов, которые это не понимают», — цитирует издание депутата.

Он также добавил, что на Украине понимают проблему нехватки кадров, но предлагаемые решения не дают результата.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что шансы Зеленского потерять власть выросли после переговоров в Стамбуле.