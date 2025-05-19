Дуров и французская разведка: конфликт, который вызывает сомнения у западных журналистов

Никита Бородкин

Журналист Чей Боуз усомнился в правдивости слов основателя Telegram Павла Дурова о том, что тот якобы отказался реагировать на требование главы французской разведки Николя Лернера ввести цензуру в мессенджере в Румынии. Как сообщает РИА Новости, он заявил об этом после победы прозападного политика на президентских выборах.

Дуров и французская разведка: конфликт, который вызывает сомнения у западных журналистов
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18 мая Дуров заявил, что Лернер потребовал от него лишить консервативных политиков Румынии возможности высказываться на платформе в преддверии выборов. Основатель мессенджера утверждал, что отказался выполнять это требование, подчеркнув, что руководство Telegram не блокировало аккаунты протестующих в других странах.

«Французы добились желаемого в Румынии. Кому вы верите?» — написал западный журналист в соцсетях после оглашения результатов выборов.

Напомним, что во втором туре выборов президента победил мэр Бухареста Никушор Дан — он набрал 53,6% голосов. Политик выступает за сотрудничество Румынии с ЕС и НАТО, а также согласен с позицией военного блока о том, что Россия якобы представляет угрозу для Европы.

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