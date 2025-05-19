Журналист Чей Боуз усомнился в правдивости слов основателя Telegram Павла Дурова о том, что тот якобы отказался реагировать на требование главы французской разведки Николя Лернера ввести цензуру в мессенджере в Румынии. Как сообщает РИА Новости, он заявил об этом после победы прозападного политика на президентских выборах.

18 мая Дуров заявил, что Лернер потребовал от него лишить консервативных политиков Румынии возможности высказываться на платформе в преддверии выборов. Основатель мессенджера утверждал, что отказался выполнять это требование, подчеркнув, что руководство Telegram не блокировало аккаунты протестующих в других странах.

«Французы добились желаемого в Румынии. Кому вы верите?» — написал западный журналист в соцсетях после оглашения результатов выборов.

Напомним, что во втором туре выборов президента победил мэр Бухареста Никушор Дан — он набрал 53,6% голосов. Политик выступает за сотрудничество Румынии с ЕС и НАТО, а также согласен с позицией военного блока о том, что Россия якобы представляет угрозу для Европы.