Кандидат в президенты Польши жестко высказался об украинских беженцах

Неработающие граждане Украины в Польше не должны иметь те же социальные права, что и поляки.

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Об этом заявил кандидат на пост президента Польши от партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий, передает РИА Новости.

«Те украинцы, которые работают в Польше, которые строят польскую экономику, конечно, пользуются всеми гражданскими правами, которые им положены. В то же время я считаю, что те украинцы, которые не работают, не создают польского ВВП, не должны пользоваться такой же социальной поддержкой, как граждане польского государства», — сказал политик.

Ранее Навроцкий заявлял, что поляки всегда будут иметь преимущество перед украинцами в сферах национального здравоохранения и образования.

Украинским беженцам в Германии сократят пособия

До этого кандидат в президенты отмечал, что «глубоко разочарован» украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Политик напомнил, что украинские беженцы получили большую поддержку от Варшавы.