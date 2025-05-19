В США рассказали, где проходит решающая битва в конфликте на Украине

Исход конфликта на Украине зависит не от ситуации на поле боя, а от политических маневров вокруг президента США Дональда Трампа, чья позиция может повлиять на стороны противостояния. Об этом пишет CNN.

В материале отмечается, что телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, «может иметь решающее значение». В связи с этим лидеры стран ЕС также стремятся пообщаться с американским лидером, так «точка зрения Трампа на конфликт может быть сформирована тем, с кем он поговорит последним».

«Больше всего Украина опасается, что лидеры [Путин и Трамп] разработают свой собственный мирный план по телефону, а затем потенциально попытаются навязать условия Путина под новой угрозой отзыва жизненно важной военной и экономической помощи США», — говорится в тексте.

Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом

До этого агентство Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин полагает, что обладает «сильной рукой» и вряд ли пойдет на какие-либо уступки по Украине во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.