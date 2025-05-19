Трамп потребовал расследования выплат знаменитостям в ходе кампании Харрис

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего вице-президента страны Камалу Харрис в незаконных выплатах знаменитостям за участие в ее предвыборной кампании и потребовал расследования этого вопроса.

"Сколько Камала Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его слабое выступление во время ее предвыборной кампании? Почему он взял эти деньги, если является таким ее поклонником? Разве это не является серьезным и незаконным взносом в избирательную кампанию? А как насчет Бейонсе? И сколько получили Опра [Уинфри, американская телеведущая] и Боно [ирландский музыкант, вокалист рок-группы U2]? Я собираюсь потребовать проведения серьезного расследования по этому вопросу", - написал он в соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что подобные выплаты могли быть замаскированы под оплату за выступления, но фактически являлись платой за политическую поддержку.