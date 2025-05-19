Зеленский обратился к новому президенту Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии и понадеялся на развитие партнерства между государствами. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

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«Поздравляю Никушора Дана с исторической победой на президентских выборах в Румынии. Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу», – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина с большим уважением относится к Румынии и выбору ее народа. Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства «между двумя дружественными государствами».

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Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона, который уже признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине. Голосование прошло при высокой явке и на фоне обвинений во внешнем вмешательстве из России и, как неожиданно заявил Павел Дуров, из Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».