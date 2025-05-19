Фицо заявил о желании еще раз приехать в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что готов еще раз повестить Россию в дни празднования 90-й годовщины Победы. Его слова приводит «Пятый канал».

Фицо подчеркнул, что готов ответить согласием, если ему поступит такое предложение со стороны российских властей.

«Поехал бы в Москву для участия в празднованиях Победы над фашизмом», - пояснил он.

При этом премьер-министр отметил, его прошлая поездка в Москву не носила символический характер. Тогда он провел встречи с лидерами России, Китая, Вьетнама и Бразилии, с которыми обсуждал «серьезную повестку».

Напомним, что Литва, Латвия и Эстония запретили самолетам премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, которые направлялись на празднование 80-летия Победы в Москве, пролет через свое воздушное пространство. А глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что поездки европейских лидеров в Москву «будут иметь последствия».

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отвечая на заявление Каллас, напомнил, что он легитимный премьер суверенной страны, сейчас «идет 2025 год, а не 1939-й», и никто не может ему запретить ездить туда, куда он запланировал. В итоге премьер-министр Словакии приехал в Москву на 9 мая.