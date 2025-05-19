Министр Японии спровоцировал скандал заявлением о рисе

Глава Минсельхоза Японии Таку Это заявил, что никогда не покупает рис, так как получает его в подарок. Высказывание вызвало общественное возмущение на фоне резкого роста цен на продукт.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я чувствую свою ответственность. Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать», — приводит агентство слова министра.

Высказывание министра вызвало резонанс, поскольку оно прозвучало на фоне резкого роста цен на рис — в два раза по сравнению с прошлым годом.

Вместе с этим на пресс-конференции вопрос о заявлении министра был адресован генсеку правительства Ёсимасе Хаяси. Его реакция выдала замешательство — почти полторы минуты он молча ждал подсказок от помощников, после чего отказался комментировать, сославшись на нехватку информации.

Ранее стало известно, что японское правительство продаёт рис из государственных запасов, пытаясь сдержать рекордный рост цен.