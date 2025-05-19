Каллас объяснила, почему проводит «четкую линию против России»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что «проводит четкую линию против России», чтобы «никому не пришлось страдать», как это произошло с Эстонией после «оккупации» Советским Союзом в 1940 году. Ее слова приводит Tagesspiegel.

«Сначала мои бабушка и дедушка жили на свободе. Но они были лишены этого, когда Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году. Я принадлежу к поколению, родившемуся во время оккупации», — сказала Каллас.

По ее словам, ситуация изменилась после распада Советского Союза, но память о том времени останется с ней навсегда. Она объяснила, что как политик «проводит четкую линию против России», чтобы «больше никому не пришлось страдать от того, что случилось с поколением моих бабушек и дедушек».

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Накануне Каллас назвала Китай «ключевым пособником» России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают.