Стало известно о попытке Стубба повлиять на позицию Трампа по России

Президент Финляндии Александр Стубб в ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом попытался доказать, что Российская Федерация перестала быть великой державой, пишет The Guardian.

«Это не страна, которую все еще можно рассматривать как крупную державу», — поделился своей точкой зрения финский лидер.

Стубб также указал на то, что восприятие мира у хозяина Белого дома якобы почти не отличается от концепций XIX века.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Александр Стубб является вассалом Соединенных Штатов. До этого сам финский политик говорил о том, что американский лидер уже выходит из себя и делает жесткие заявления в адрес Российской Федерации и ее главы Владимира Путина, в связи с чем Стубб призвал Москву «не играть с Трампом».