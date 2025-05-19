В Японии произошел скандал из-за слов министра сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии Таку Это принес извинения за свои слова о бесплатном рисе, которые вызвали общественный резонанс на фоне резкого роста цен на этот продукт. Как передает ТАСС, чиновник признал, что «неверно выразился», и выразил сожаление по поводу возникшей шумихи.

Поводом для скандала стало выступление Таку Это на мероприятии по сбору средств для правящей Либерально-демократической партии.

В шутливой форме чиновник заявил, что почти не покупает белый рис, поскольку его семья получает его в больших количествах в подарок от друзей. Эти слова были восприняты как неуместные на фоне стремительного подорожания риса в стране.

Министр пояснил, что хотел призвать граждан активнее покупать коричневый рис, но его высказывание было истолковано неверно. Он подчеркнул, что лично совершает покупки, включая белый рис, а подарки не отменяют необходимости ходить в магазины. Однако даже его супруга раскритиковала его слова, назвав их «неуместными» в условиях экономического кризиса.

Ситуация с ценами на рис в Японии остается напряженной. Правительство впервые в истории решило выпустить на рынок государственные запасы, но это не остановило рост стоимости продукта. В марте розничные цены на белый рис выросли на 92%, а страна впервые с 1999 года импортировала рис из Южной Кореи. На этом фоне высказывание министра лишь усилило недовольство населения