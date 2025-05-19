Пока вы спали: агрессивная форма рака у Байдена и итоги выборов в Румынии

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Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии

По данным ЦИК во втором туре выборов президента Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан. Результаты стали известны после подсчета 100% голосов, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

Так, политика поддержали 53,60% избирателей. У его соперника, главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, оказалось 46,40% голосов. Он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.

В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента.

Президент Аргентины обвинил журналиста в намеренном ударе микрофоном

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что журналист одного из телеканалов специально ударил его микрофоном, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел после голосования на выборах в парламент города Буэнос-Айрес.

При выходе из участка, Милея окружила толпа журналистов, сопровождавшая его вместе с сестрой до машины. Один из журналистов задел главу государства микрофоном, попав ему по носу.

На видео, которое опубликовала газета La Nación, видно, как Милей от возмущения остановился и, указав на журналиста, заявил: "Ты меня ударил нарочно". На видео слышно, как ему отвечают: "Нет, нет".

У Байдена диагностировали агрессивную форму рака

У экс-президента США Джо Байдена врачи 16 мая диагностировали агрессивную форму рака простаты. Об этом говорится в заявлении, распространенном 18 мая представителями бывшего президента, пишет ТАСС.

"Несмотря на то, что форма заболевания более агрессивная, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать, - указывается в заявлении. - Президент и его семья в настоящее время изучают с врачами варианты лечения".

Отмечается, что в Белом доме пока не ответили на просьбу прокомментировать данную информацию.

МИД Эстонии обвинил Россию в задержании нефтяного танкера

Власти Эстонии заявляют, что Россия якобы задержала нефтяной танкер Green Admire на выходе из пора Силламяэ. Таллин перенаправит движение судов на территориальные воды Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

"Этот судоходный маршрут, выбранный с учетом его морской безопасности и не выровненный строго по национальным границам, был создан по взаимному согласию между Россией, Эстонией и Финляндией", - говорится в сообщении.

Стубб пытался доказать Трампу, что Россия — не великая держава

Президент Финляндии Александр Стубб пытался доказать, что Россия перестала быть великой державой. Инцидент произошел во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

"Это не страна, которую все еще можно рассматривать как крупную державу", — приводит издание слова Стубба.

Политик также заявил, что восприятие мира у Трампа якобы практически не отличается от концепций 19 века.