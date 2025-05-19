Президент Финляндии попытался убедить Трампа, что Россия — не великая страна

Лидер Финляндии Александр Стубб в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его, что Россия не является великой державой. Об этом пишет The Guardian.

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«Это больше не страна, которую можно рассматривать как большую державу», — отметил Стубб на конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине, комментируя свой диалог с главой Белого дома.

Финский президент обосновал свои слова тем, что российская экономика «меньше, чем у Италии», ключевая ставка в РФ превышает 20%, а резервы страны якобы значительно истощены.

Президент Финляндии Стубб призвал Россию согласиться на прекращение огня на Украине

29 апреля Стубб заявил, что у Трампа заканчивается терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и предостерег Кремль от «игр» с главой США. Он выразил уверенность, что высказывания американского президента в отношении Москвы «могут сдвинуть вещи в правильном направлении», и Россия сядет за стол переговоров.

В этот же день финский президент сказал, что потенциальные гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение республики «до зубов».

По его мнению, Украина может пойти на территориальные компромиссы, отражающие текущую ситуацию на фронте.

Ранее президент Финляндии призвал население готовиться к возобновлению отношений с РФ.