Премьер Польши поздравил мэра Бухареста с победой на выборах президента Румынии

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии до объявления официальных результатов.

«Поздравления Никушору Дану! Да здравствует свободная Румыния!» — написал политик.

РИА: итоги выборов главы Польши за рубежом отличаются от результатов в стране

Ранее в МИД Румынии сообщили, что во втором туре выборов обнаружили «признаки вмешательства России». В ответ на обвинения официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы президента Румынии, в ходе которых якобы обнаружили «признаки российского вмешательства», сложно назвать выборами