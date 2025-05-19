В Эстонии заявили о росте угроз для страны после завершения конфликта на Украине

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о росте угроз для его страны после окончания конфликта на Украине, поскольку Россия перераспределит военные силы. Его слова приводит Bild.

В Эстонии заявили о росте угроз для страны после завершения конфликта на Украине
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«Примерно 800000 российских солдат на Украине не просто вернутся домой, чтобы жить на 200 евро в месяц. Им, скорее всего, продолжит платить российская армия; в настоящее время они получают от 2000 до 3000 евро в месяц. Это означает, что угроза для нас возрастет, если боевые действия на Украине прекратятся», – сказал Певкур.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что европейские страны, соседствующие с Россией, все больше беспокоятся о действиях ВС РФ на границе, поскольку Москва якобы готовится к конфликту.

В свою очередь The New York Times утверждает, что Россия наращивает военные силы на границе с Финляндией, создавая новую точку напряжения на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

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