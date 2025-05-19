Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о росте угроз для его страны после окончания конфликта на Украине, поскольку Россия перераспределит военные силы. Его слова приводит Bild.

«Примерно 800000 российских солдат на Украине не просто вернутся домой, чтобы жить на 200 евро в месяц. Им, скорее всего, продолжит платить российская армия; в настоящее время они получают от 2000 до 3000 евро в месяц. Это означает, что угроза для нас возрастет, если боевые действия на Украине прекратятся», – сказал Певкур.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что европейские страны, соседствующие с Россией, все больше беспокоятся о действиях ВС РФ на границе, поскольку Москва якобы готовится к конфликту.

В свою очередь The New York Times утверждает, что Россия наращивает военные силы на границе с Финляндией, создавая новую точку напряжения на фоне продолжающегося конфликта на Украине.