Япония назвала важным предстоящий телефонный разговор Трампа и Путина

Япония считает важным предстоящий телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

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По словам чиновника, власти страны следят за ситуацией.

Ранее стало известно, что лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии поговорили перед беседой двух политиков.

Белый дом анонсировал скорую встречу Трампа и Путина

17 мая Трамп сообщил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Он уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой, в частности, прекращение украинского конфликта. Беседа политиков должна состояться 19 мая, добавил глава Белого дома.