Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис обвинил европейских политиков в сознательном затягивании конфликта на Украине. По его информации, полученной от источников в ЕС, многие европейские лидеры рассчитывали на победу Камалы Харрис на президентских выборах в США, чтобы продлить поддержку Украины еще на четыре года.

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"Я говорил со своими европейскими источниками, некоторые политики до сих пор подавлены из-за того, что Трамп победил на выборах, они надеялись на победу Камалы Харрис", - заявил он.

Дэвис утверждает, что западные политики прекрасно осознают военное превосходство России и критическое состояние украинской армии, но продолжают политику, которую он называет "правдоподобным отрицанием". Отставной офицер охарактеризовал действия европейских лидеров как аморальные, поскольку они, по его мнению, сознательно жертвуют человеческими жизнями ради достижения политических целей.

Сийярто: Европа оттягивает мир на Украине из-за страха ответственности за ошибки

Эксперт убежден, что только прекращение американской военной помощи заставит Украину и Европу признать бесперспективность дальнейшего сопротивления.

Ранее эксперт объяснил нежелание США поддерживать новые антироссийские санкции.