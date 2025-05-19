СМИ: результаты выборов президента Польши за границей отличаются от итогов в стране

Итоги голосования на выборах президента Польши за рубежом отличаются от результатов внутри страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Государственной избирательной комиссии.

© Газета.ru

В Израиле, где проголосовали 320 поляков, лидером оказался кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, набрав 59,69% голосов. Он же занял первое место в Финляндии (38,95%), Греции (41,7%) и Китае (41,21%).

В Мальте, Турции, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах и Венгрии также победил Тшасковский с результатом 42,90%, 42,56%, 35,95%, 52,99% и 34,71% соответственно.

Перед президентскими выборами в Польше на первый план вышел "российский фактор"

Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий в Израиле оказался вторым (17,81%). В Финляндии второе место занял кандидат движения «Вместе» Адриан Зандберг с 15,26% проголосовавших, он же стал вторым в Китае — 16,59%.

По данным exit poll социологической лаборатории Ipsos во второй тур вышли Тшасковский с 30,8% голосов избирателей и Навроцкий с 29,1% голосов.

Официальные результаты первого тура голосования станут известны после подсчета 100% бюллетеней — 19 мая вечером или 20 мая, отметило агентство.

Утром 18 мая сообщалось, что в Польше начался первый тур голосования на выборах президента, выдвинулись 13 кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (50%+1 голос), в стране пройдет второй тур выборов, назначенный на 1 июня.

Ранее политолог рассказал, кто станет следующим президентом Польши.