Американские планы по вытеснению российских энергоносителей с европейского рынка делают Польшу ключевым союзником Вашингтона. Как отмечает National Interest, стратегическое расположение и проамериканская позиция Варшавы превращают страну в идеального партнера для создания нового энергетического порядка в Восточной Европе.

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Польша рассматривается как центральное звено в трансатлантическом сотрудничестве, охватывающем регионы Балтийского, Черного и Адриатического морей. В условиях готовящихся ЕС ограничений на российский газ США намерены занять освобождающуюся нишу, используя польскую инфраструктуру как плацдарм.

Издание подчеркивает растущую значимость Польши не только как энергетического хаба, но и как важного военного союзника в противостоянии с Россией и Китаем. Вместе с Италией и Румынией страна может стать основой для создания прочного американского энергетического альянса в регионе.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-2 стран Европы по доступности газа для населения.