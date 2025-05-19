Маск сделал репост и комментарий к сообщению Дурова о выборах в Румынии

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на сообщения сооснователя Telegram Павла Дурова о том, как его пытались заставить вмешаться в румынские выборы и ограничить политическую активность консерваторов на платформе.

Маск сделал репост сообщений Дурова на свою страницу в соцсети Х, добавив к ним реплику: «Слушайте! Слушайте!».

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По словам Дурова, западноевропейское правительство попросило «заставить замолчать» консерваторов в Румынии накануне президентских выборов, ограничив их возможности в Telegram.

«Правительство не может защитить демократию, разрушая демократию. Правительство не может бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы сами», – написал Дуров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Никушор Дан, мэр Бухареста, победил на выборах президента Румынии, согласно официальным подсчетам 99% бюллетеней.