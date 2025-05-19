Макрон поздравил Дана с победой на выборах президента Румынии

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсетях поздравил Никушора Дана с победой на президентских выборах в Румынии, несмотря на «вмешательство».

По словам французского лидера, румыны сделали выбор «в пользу демократии, верховенства закона и ЕС».

Макрон подчеркнул, что Франция будет стоять рядом с Румынией для укрепления партнерство, а также работать вместе во имя более сильной, суверенной и независимой Европы.

В посте президент Франции упомянул «многочисленные попытки манипуляций» во время голосования, не уточняя, кто именно стоит за ними.

Маск сделал репост и комментарий к сообщению Дурова о выборах в Румынии

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что весной глава французской разведслужбы Николя Лернер попросил его сдержать консерваторов в Румынии. Во Франции это сообщение назвали фейком.