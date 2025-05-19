Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что каждая встреча Владимира Зеленского с западными лидерами обходится украинцам их жизнями.

В своём Telegram-канале он отметил, что ранее, чтобы посмеяться, украинцы платили Зеленскому. Теперь же, по словам Дмитрука, платит он.

«Цены на билеты — другие. Совсем другие. Теперь валюта — жизни людей. И каждый день — новая плата», — подчеркнул депутат.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский между тем выразил предположение, что шансы Зеленского потерять власть выросли после переговоров в Стамбуле.

В Times также писали, что в начале СВО Зеленский жил в бункере и играл в настольный теннис.