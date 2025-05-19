Россия заняла второе место в рейтинге по доступности газа

Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения за 2024 год.

Согласно исследованию РИА Новости, россияне на свою среднемесячную зарплату могут купить 9,6 тыс. кубометров газа.

Первое место в рейтинге, по данным агентства, занял Казахстан с 10 тыс. кубометров. Также в первую пятёрку вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Россия является вторым крупнейшим поставщиком газа в Европу.

Также стало известно, что Франция в марте стала основным покупателем российского газа из Европы.