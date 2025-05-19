Трамп отреагировал на новость об обнаружении рака у Байдена

Дональд Трамп и его супруга Меланья выразили поддержку Джо Байдену после сообщений о проблемах со здоровьем у экс-президента США. В своем посте в соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что они с женой искренне опечалены известием о диагнозе Байдена.

Трамп направил теплые пожелания его супруге Джилл, а также всей семье Байдена. Глава США выразил надежду на успешное и быстрое выздоровление бывшего президента.

"Меланья и я опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления", - написал Трамп.

Напомним, что у бывшего президента США Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни советская и эстонская актриса Татьяна Басова.