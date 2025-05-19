Филиппо: Макрон единственный, кто самовлюбленно веселится на саммите в Албании

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эмануэля Макрона за фотографию на саммите Европейского политического общества в Албании, отметив, что он единственный, кто самовлюбленно веселится на мероприятии.

«Угадайте, кто единственный идиот, полностью влюблённый в себя, который показывает два больших пальца вверх с глупым удовольствием?!», — написал Филиппо в соцсети Х.

Ранее он отметил, что Макрон хотел поумничать во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но был уничтожен.

Эрдоган на саммите Европейского политического сообщества схватил Макрона за палец и не отпускал. За секунду до этого лидер Франции положил свою руку на руку турецкого президента. Журналисты расценили жест Макрона как попытку установить психологическое доминирование над Эрдоганом