ФБР установило подозреваемого в теракте у клиники в Калифорнии
ФБР установило подозреваемого во взрыве бомбы возле клиники в калифорнийском Палм-Спрингс.
Об этом передаёт ABC News.
Им оказался 25-летний Гай Эдвард Барткус из населённого пункта Туэнтинайн-Палмс примерно в 80 км от Палм-Спрингс. По версии следствия, именно он был обнаружен мёртвым у транспортного средства.
«У подозреваемого были нигилистические настроения», — заявил помощник директора ФБР Акил Дэвис.
В ведомстве также считают, что подозреваемый пытался вести прямую трансляцию взрыва.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в американском городе Палм-Спрингс в штате Калифорния.
В результате взрыва погиб один человек, четверо пострадали.
Помощник директора ФБР Акил Дэвис назвал произошедшее преднамеренным актом терроризма.