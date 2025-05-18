ФБР установило подозреваемого в теракте у клиники в Калифорнии

ФБР установило подозреваемого во взрыве бомбы возле клиники в калифорнийском Палм-Спрингс.

Об этом передаёт ABC News.

Им оказался 25-летний Гай Эдвард Барткус из населённого пункта Туэнтинайн-Палмс примерно в 80 км от Палм-Спрингс. По версии следствия, именно он был обнаружен мёртвым у транспортного средства.

«У подозреваемого были нигилистические настроения», — заявил помощник директора ФБР Акил Дэвис.

В ведомстве также считают, что подозреваемый пытался вести прямую трансляцию взрыва.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в американском городе Палм-Спрингс в штате Калифорния.

В результате взрыва погиб один человек, четверо пострадали.

Помощник директора ФБР Акил Дэвис назвал произошедшее преднамеренным актом терроризма.