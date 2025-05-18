Стало известно, кто лидирует на выборах президента Польши

На президентских выборах в Польше, согласно экзитполам, лидирует кандидат от правящей партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский, набравший 30,8% голосов. Его основной конкурент — представитель оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароль Навроцкий — получил поддержку 29,1% избирателей.

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Неожиданностью стало усиление позиций праворадикального кандидата Славомира Ментцена, выступающего против помощи Украине. Он набрал 15,4%, что выше прогнозируемых 12%. Однако, по текущим данным, во второй тур выйдут Тшасковский и Навроцкий, так как ни один из кандидатов не смог преодолеть 50%-ный барьер.

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Исход второго тура определит дальнейший политический курс Польши, особенно в вопросах отношений с ЕС и Украиной. Тшасковский выступает за продолжение проевропейской линии, тогда как Навроцкий может скорректировать внешнеполитическую стратегию в сторону большей самостоятельности.