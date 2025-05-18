Вольфович: ЕС не понимает, к чему может привести продолжение конфликта на Украине

Газета.Ru

Европейские страны не понимают до конца, к чему в итоге может привести продолжение конфликта на Украине, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Об этом сообщает «Беларусь 1».

Госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил о непонимании ЕС конфликта на Украине
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По его словам, «сложно сделать прогноз на людей, которые мыслят другими критериями». Вольфович считает, что в Европе к власти пришли люди с другим порядком мыслей в голове.

Он выразил надежду, что «все-таки прагматизм, какой-то здравый смысл должен восторжествовать».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя допустить поспешного вступления Украины в Европейский союз, так как это представляет угрозу национальным интересам.

По его словам, Украине нужны дополнительные деньги и именно поэтому она хочет стать членом ЕС «любой ценой». Однако венгерская сторона в этом не заинтересована, отметил политик.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала Китай «ключевым пособником» России в конфликте на Украине и посетовала, что обращения Евросоюза к Пекину по этому поводу не работают.

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