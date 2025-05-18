Репортер ударил президента Аргентины микрофоном по лицу

Infoveloz: репортёр ударил президента Аргентины микрофоном по лицу
Журналист C5N ударил аргентинского лидера Хавьера Милея микрофоном по лицу, когда СМИ пытались взять у политика интервью.
Об этом пишет Infoveloz.
Инцидент произошёл у входа в Национальный технологический университет в Альмагро.
«Ты меня ударил намеренно?» — высказал своё негодование журналисту Милей.
Журналист извинился за случившееся.
Ранее президент Аргентины в интервью радио Neura назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка.