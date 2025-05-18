Стало известно о тревоге Киева перед телефонным разговором Путина и Трампа

Киевские власти испытывают повышенную тревожность перед запланированным на понедельник телефонным разговором между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на дипломата в США, пожелавшего остаться анонимным.

«Трамп ясно дал понять, что обсудит с Путиным условия прекращения войны в Украине, но Киев и Москва по-прежнему расходятся во мнениях о том, что представляет собой справедливая сделка», — говорится в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский нуждается в том, чтобы убедиться, что лидеры США и РФ не поставят его перед фактом, с которым Киев не сможет смириться.

Раскрыт страх Зеленского перед Путиным и Трампом

Ранее политолог Александр Коньков оценил возможность Зеленского влиять на отношение США к России. По его словам, глава Украины может «нащупать какой-то нерв в текущей американской повестке, чтобы каким-то образом его присовокупить к украинскому вопросу».