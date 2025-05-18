Кандидат в президенты Румынии выдвинул жесткий ультиматум

Кандидат в президенты Румынии от партии «Альянс за единство румын» (AUR) Джеордже Симион потребовал продлить время голосования на зарубежных избирательных участках из-за нехватки бюллетеней.

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Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (признана экстремистской и запрещена в России).

«Как я предупреждал еще 4 мая: на избирательных участках в диаспоре закончились бюллетени! Минимум 1000 человек в очереди! Требую срочно направить бюллетени и продлить время работы! Диаспора — это Румыния!», — написал Симион в своем заявлении.

По данным политика, в диаспоре была зафиксирована рекордная явка — более 1,6 миллиона человек.

Кандидата в президента Румынии обвинили в нарушении дня тишины

Ранее Джеордже Симион уже одержал победу в первом туре президентских выборов, получив 40,96% голосов и набрав значительное преимущество среди румынской диаспоры — 69,99% голосов. Второй тур выборов назначен на 18 мая, после того как предыдущие выборы были аннулированы из-за скандала с финансированием и подозрений во вмешательстве.